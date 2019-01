En medio de protestas y represión, Guaidó juró como presidente encargado de Venezuela

Ante miles de personas en Caracas, Juan Guaidó juro su mandato: “Hoy 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos 233 de la Constitución, ante Dios todo poderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela”.

El presidente de la Asamblea Nacional, y militante de Voluntad Popular, subió a la tarima central del acto opositor en Caracas en medio de gritos de “Sí, se puede” y fue presentado como el “único líder venezolano reconocido en el mundo entero”, en referencia al gran apoyo de la comunidad internacional.

En su discurso de apenas unos 15 minutos, decidió jurar formalmente como presidente encargado de Venezuela, aun cuando el Tribunal Supremo de Justicia acababa de emitir una orden a la Fiscalía chavista para que actúe contra toda la cúpula del Parlamento.

El presidente parlamentario, un ingeniero industrial, de 35 años, dijo estar facultado por la Constitución. “Hermanos y hermanas: hoy doy el paso con ustedes, entendiendo que estamos en dictadura”, manifestó, enardeciendo a la muchedumbre.

“Guaidó, amigo, el pueblo está contigo”, gritaba la gente que, ondeando banderas de Venezuela, se concentraron en una autopista del este de la capital.

El jefe legislativo dijo contar con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, que considera “ilegítimo” el segundo mandato que inició Maduro el pasado 10 de enero, por considerar que fue reelegido en mayo en unos comicios fraudulentos.

La jura ocurrió mientras miles de venezolanos se manifestaban ayer en los 23 estados del país y el Distrito Capital en contra de Nicolás Maduro, en el marco de una movilización convocada por la oposición para desconocer la legitimidad del segundo mandato del presidente, que acaba de comenzar.

Las manifestaciones incluyeron marchas y concentraciones y lograron reunir a miles de personas en estados como Zulia (limítrofe con Colombia), Mérida, Trujillo, Lara (oeste), Aragua y Carabobo (norte).

Las fuerzas del orden lanzaron bombas lacrimógenas contra algunas de las concentraciones opositoras en Caracas. Aunque no hay información oficial, el Foro Penal Venezolano informó que entre la madrugada del martes y ayer se registraron 7 muertos y más de 40 detenidos.

El Parlamento y buena parte de la comunidad internacional no reconocen como legítimo a Maduro, por haber obtenido su reelección en unos comicios tildados de fraudulentos y en los que no pudieron participar sus principales contendientes.