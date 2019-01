El Parlamento británico vota un plan alternativo para la salida del Brexit

El Parlamento británico votará un plan alternativo del Brexit el 29 de enero próximo, en momentos en que los líderes opositores reclaman a la primera ministra, Theresa May, que descarte una salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) sin acuerdo.

La votación dentro de casi dos semanas será sobre un nuevo plan para la salida del Reino Unido de la UE, que May deberá presentar el lunes.

Según informó la líder conservadora de la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, quien también confirmó la fecha de la votación, el lunes May hará una declaración sobre lo que sucederá con el proceso.

La líder conservadora sobrevivió ayer a la moción de censura presentada por el Partido Laborista para forzar su renuncia, luego de que el Parlamento rechazara su propuesta de salida de la UE.

La moción de censura fue presentada por el líder laborista, Jeremy Corbyn, bajo el argumento de que la primera ministra ya no puede dirigir el país porque perdió el apoyo de la Cámara de los Comunes en un tema central como el Brexit.

Mientras tanto, la jefa del Ejecutivo británico mantiene reuniones con los parlamentarios en busca de una salida a la situación e invitó a los líderes de los partidos con bloques parlamentarios a discutir de manera individual, entre ellos al laborista Corbyn.

Sin embargo, tanto Corbyn como los diputados del Partido Liberal Demócrata le exigieron a May descartar la posibilidad de un Brexit duro -es decir sin acuerdo con la UE- como precondición para cualquier diálogo.