El conservador Juanma Moreno ganó en Andalucía

El político conservador Juanma Moreno, del Partido Popular (PP), fue elegido ayer presidente de la sureña región de Andalucía por mayoría absoluta gracias a los votos de Vox, el primer partido de extrema derecha que logró entrar en un parlamento español.

"El cambio ya es una realidad en Andalucía porque entre todos hemos dado un paso firme y valiente", aseguró Moreno durante la segunda sesión del debate de su investidura, que recibió el apoyo del PP, el partido liberal Ciudadanos -con el que gobernará en coalición- y el Vox.

"Estoy convencido de que se ha hecho lo correcto atendiendo a la demanda de la mayoría de los andaluces. Vamos a hacer que Andalucía funcione", insistió el líder conservador, quien se convirtió en el primer presidente de Andalucía no socialista en 40 años de democracia.

La presidenta saliente, la socialista Susana Díaz, asumió su papel de líder de la oposición y no dudó en acusar a Moreno de encabezar un gobierno que estará a merced de la ultraderecha.

"Vox ha dejado claro que tiene la sartén por el mango. Solo gracias a esos votos de extrema derecha usted va a alcanzar la presidencia de la Junta. Ustedes han blanqueado a Vox", aseguró Díaz.

Asimismo, la líder socialista reseñó las palabras que horas antes había pronunciado en el mismo parlamento el vocero de Vox, Francisco Serrano, quien garantizó que su partido "no va a parar hasta enterrar las leyes contra la violencia de género".

"Esta es una prueba" de que llegó a un “acuerdo oculto” con los “herederos del franquismo”, denunció Díaz, cuyo Partido Socialista (PSOE) ganó las elecciones pero será relevado por el "pacto de la derechas" que incluye a Vox.

El liberal Juan Marín, que ocupará el cargo de vicepresidente, reiteró hoy que a su partido Ciudadanos no le vincula el acuerdo que el PP alcanzó con Vox, por medio del cual Moreno accedió a algunas reivindicaciones de la ultraderecha, como la derogación de la Ley de Memoria Histórica o el endurecimiento de la política de inmigración.