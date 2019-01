El divorcio más grande del mundo: U$S140 mil millones

El fundador y director general de Amazon, Jeff Bezos, anunció que él y su esposa han decidido divorciarse tras 25 años de un matrimonio que jugó un papel central en la creación de la compañía de comercio en línea que lo convirtió en el hombre más rico del mundo.

La decisión de divorciarse la tomaron después de una separación de prueba, según un comunicado publicado ayer en la cuenta de Twitter de Bezos.

“Queremos informar a la gente de un acontecimiento en nuestras vidas”, escribieron Bezos, de 54 años, y su esposa Mackenzie, de 48 años, en un tuit publicado en la cuenta de él. “Hemos decidido divorciarnos y seguir nuestras vidas como amigos”.

“Seguimos siendo una familia, seguimos siendo buenos amigos”, concluyen, tras explicar que durante sus 25 años de matrimonio estuvieron “asociados en empresas y proyectos”.

MacKenzie Bezos es una novelista cuya obra más conocida es “The Testing of Luther Albright”. Fue una de las primeras trabajadoras de Amazon y en 2014 fundó la plataforma contra el acoso ByStander Revolution.

Pero el anuncio no habla de uno de los temas más complicados: ¿cómo se dividirán los bienes acumulados durante su matrimonio?

Y nunca ha habido una suma tan grande de dinero para repartir como en este caso.

La fortuna de Bezos ronda actualmente los 137.000 millones de dólares, según cálculos de Forbes y Bloomberg. Prácticamente todo está vinculado a las casi 79.000 millones de acciones de Amazon (actualmente con un valor aproximado de 130.000 millones de dólares) que Bezos tiene de la compañía con sede en Seattle, lo que se traduce en un 16% de participación.

Bezos también es propietario del productor de cohetes espaciales Blue Origin y del diario The Washington Post, que compró por unos 250 millones de dólares en 2013.

Como la pareja se casó antes de que se fundara Amazon, es probable que MacKenzie tenga derecho a la mitad de esa fortuna. Los Bezos también tienen cuatro hijos.