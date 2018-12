Trump insiste con la amenaza de cerrar la frontera con México

El presidente estadounidense amenazó con tomar la medida “si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar la construcción”. Además, dijo que le cortará la ayuda económica a Honduras, Guatemala y El Salvador por “no hacer nada” para evitar las caravanas de migrantes

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su país se verá “forzado” a cerrar la frontera con México, si el Congreso no le permite construir el muro.

“Nos obligarán a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro”, expresó en su cuenta de Twitter.

Luego, indicó que “EE. UU. pierde mucho dinero en el comercio con México bajo el Tlcan, más de 75 mil millones de dólares al año (sin incluir el dinero de la droga)” y señaló que el cierre de la frontera será una “operación de ganancias” para su país.

Por último, dijo que le cortará la ayuda económica a Honduras, Guatemala y El Salvador por “no hacer nada” para evitar las caravanas de migrantes.

Las acciones que tomaron el jueves Trump y el Congreso apuntan a que el cierre parcial de la Administración durará hasta principios de 2019, como mínimo, cuando los miembros del Senado vuelvan a reunirse para abordar la cuestión. “El presidente (Trump) no quiere que el Gobierno permanezca cerrado, pero no firmará una propuesta que no priorice primero la seguridad de nuestro país”, indicó la Casa Blanca en un comunicado, después de que el propio Trump cargara contra los demócratas por no apoyar la construcción del muro.

La oficina presidencial argumentó que Trump y su equipo “se quedaron en Washington durante la Navidad con la esperanza de negociar un pacto para reabrir la Administración”, pero recriminó a los demócratas que “decidieran irse a casa”.

La actitud inamovible de Trump ha chocado desde hace seis días con el Senado, que no ha logrado alcanzar un pacto que satisfaga al mandatario y que, por ende, reabra las puertas de la Administración que han cerrado. De este modo, la Cámara alta estadounidense anunció el jueves que no ha llegado a un acuerdo en las últimas horas y comunicó que sus integrantes no volverán a reunirse hasta el 2 de enero.

La clausura del Gobierno federal es parcial porque tres cuartas partes de la Administración -incluido el Pentágono- tienen fondos hasta septiembre de 2019.

No obstante, la parálisis afecta a agencias de diez departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia; así como a decenas de parques nacionales, que suelen ser una gran atracción turística.

Este es el tercer cierre que afronta Trump desde que llegó al poder a principios de 2017. El primero se produjo en enero de este año, coincidiendo con su primer aniversario en la Casa Blanca, y se alargó durante tres días, mientras que el segundo fue en febrero y duró apenas unas horas.