Trump anunció el reemplazo del titular de Defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que reemplazará al secretario de Defensa, Jim Mattis, con quien era su número dos, Patrick Shanahan, días después de que el jefe saliente del Pentágono renunció citando diferencias políticas clave con el presidente estadounidense.

“Estoy encantado de anunciar que nuestro muy talentoso subsecretario de Defensa, Patrick Shanahan, asumirá el título de secretario de Defensa interino a partir del 1° de enero de 2019. Patrick acumula una gran lista de logros como subsecretario y previamente en Boeing. ¡El será genial!”, dijo Trump en Twitter.

Shanahan, que asumió el puesto de subsecretario de Defensa en julio de 2017, trabajó durante años para la multinacional estadounidense Boeing.

Según el diario The New York Times, que cita a funcionarios de la Administración, el mandatario se siente frustrado por la cobertura mediática que ha recibido la carta de renuncia de Mattis y, por eso, ha decidido deponerle antes del 28 de febrero, fecha en la que tenía previsto dejar el Ejecutivo.

En su carta de renuncia, Mattis hizo una férrea defensa del sistema de alianzas de EE. UU. en el mundo y opinó que Estados Unidos debe “tratar a sus aliados con respeto”, así como ser “resuelto e inequívoco” en la forma en que lidia con sus competidores, entre los que mencionó a China y Rusia.

En la noche del sábado, Trump acudió a Twitter para opinar por primera vez de esa misiva y dijo: “los aliados son muy importantes, pero no cuando se aprovechan de EE. UU.”

La renuncia de Mattis se produjo el jueves, justo después de que la Casa Blanca anunciara la retirada de los 2.000 soldados estadounidenses desplegados en Siria como parte de una coalición internacional y, también, el repliegue de 7.000 de los 14.000 militares que tiene desplegados en Afganistán.

Después de la decisión de Mattis, se produjo la dimisión del enviado especial de EE. UU. para la coalición contra el Isis, Brett McGurk.

McGurk tenía previsto dejar su puesto en febrero de 2019, pero el viernes comunicó al Departamento de Estado su deseo de acelerar su salida de la Administración en protesta por la decisión de la Casa Blanca de replegar las tropas de Siria.

De esa forma, Shanahan asumirá el puesto de secretario de Defensa en un momento crítico para la estrategia de EE. UU. en Oriente Medio, región en la que otras potencias, como Rusia y China, luchan por la hegemonía.

Shanahan asume el puesto de forma provisional, ya que el cargo de secretario de Defensa requiere de la confirmación del Senado.