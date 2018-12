Trump insiste con el cierre parcial de su Gobierno

Un nuevo cierre parcial del gobierno, que parecía evitado tras la aprobación de una ampliación del presupuesto en el Senado, cobró fuerza ayer, luego de que la Casa Blanca informara que Trump se oponía a firmar el proyecto, al no incluir los fondos para la construcción del muro en la frontera sur.

“En este momento, el Presidente no quiere avanzar sin seguridad en la frontera, lo que incluye el muro”, indicó la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, que aclaró que Trump todavía está analizando las opciones.

Horas atrás, el mandatario advirtió a los demócratas que no firmará “ninguna ley que no incluya seguridad fronteriza perfecta”, en aparente referencia a la estructura que dividiría a México de Estados Unidos, como parte de su política antimigratoria.

Su falta de respaldo al proyecto, pone en duda la aprobación del asunto en la Cámara de Representantes, donde todavía está pendiente la votación. Si la extensión del presupuesto (provisoria hasta febrero) no es votada y firmada por el presidente antes del final del viernes, el gobierno deberá cerrar parcialmente sus funciones.

La semana pasada, Trump aseguró que estaría “orgulloso” de forzar un “shutdown” administrativo si se trata de reforzar su postura para presionar a la oposición de otorgar el financiamiento de la obra.

El proyecto actual posterga la negociación hasta el 2019, cuando los demócratas tomarán el control de la Cámara Baja y podrán bloquearlo con facilidad.

A principios de año, Trump enfrentó dos cierres administrativos por falta de fondos. El primero, en enero, se alargó durante tres días, mientras que el segundo, en febrero, duró apenas unas horas.