Detienen a sospechosos de matar a dos escandinavas

Cuatro “extremistas” sospechosos de haber degollado a dos turistas escandinavas cuyos cadáveres fueron encontrados en el monte Tubqual, a 70 kilómetros de Marrakech. El cuarto detenido fue apresado el martes, sólo un día después de que se encontraran los cadáveres de la danesa Louisa Vesterager Jespersen, de 24 años, y la noruega, Maren Ueland, de 28.

Los cuatro detenidos pertenecen al Estado Islámico (Isis, por sus siglas en inglés), según informó el canal público 2-M citando fuentes próximas a la investigación. Una página yihadista difundió un video en el que aparecen los cuatro terroristas después de cometer el atentado, juran lealtad al fundador del Isis, Abu Bakr al Bagdadi y desafían a las autoridades marroquíes, en particular al rey Mohamed VI, según informó el sitio marroquí LeDesk.

En la noche del miércoles, la policía ya tenía identificados a los tres sospechosos que faltaban por capturar. Difundió tres fotos de ellos y no tardó ni 12 horas en apresarlos. Los cuatro son originarios de Marrakech, según la orden de búsqueda emitida por la Justicia el miércoles. Tienen entre 25 y 33 años y uno de los cuatro posee antecedentes judiciales relacionados con actos terroristas, según avanzó la agencia Afp.

La identidad de todos ellos fue revelada en varios medios locales, como Le360. El primer sospechoso, arrestado el martes, se llama Abderrahmane Khayali, nació hace 33 años en Marrakech y trabajaba de fontanero. Entre los tres detenidos este jueves se encuentran los vendedores ambulantes Abdessamad Joude, de 25 años, y Rachid El Afati, de 33 años. Por último, Younes Ouaziyad, tiene 27 años y es carpintero. Todos ellos vivían en Marrakech.

El padre de Younes Ouaziyad, que vive en el barrio popular de Marrakech, declaró al medio marroquí Le360: “El miércoles de la semana pasada me dijo que tenía que dejar la casa por razones de trabajo. Se fue ese día y aunque he estado enfermo no he sabido nada de él. Hasta que la policía ha llamado a mi puerta para interrogarnos. No comprendo qué ha pasado. Younes es un chico limpio, que cree en Dios, todos los vecinos pueden certificarlo. No habría podido cometer ese crimen, a menos que le hayan lavado el cerebro”.

El martes comenzó a difundirse en Internet un video espeluznante de un minuto y 16 segundos donde se ve cómo un terrorista degüella a una de las turistas, desde la nuca a la garganta, mientras otro de los criminales la sujeta con el pie en la cara. El video, con la mujer parcialmente desnuda, no ha sido difundido por los medios de comunicación, pero circula a través de WhatsApp. Las autoridades marroquíes informaron durante los primeros dos días de que las víctimas presentaban “heridas de arma blanca en el cuello”. En el citado video, sin embargo, la cabeza de una de ellas yace en el suelo separada a medio metro de su cuerpo. Las autoridades marroquíes aún no habían confirmado la autenticidad del video en la tarde de ayer, en tanto, la inteligencia danesa continuaba investigándolo.