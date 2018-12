Liberaron a la ejecutiva china de Huawei tras una fianza

Canadá libera bajo fianza a la ejecutiva china de la firma Huawei, pero la crisis diplomática sigue y crece. Un juez tomó esa decisión horas después de confirmarse el arresto de un ex diplomático canadiense en China.

Meng Wanzhou, directiva de Huawei, hija del fundador, fue detenida a comienzos de mes en Vancouver a pedido de Estados Unidos por violar las sanciones económicas que ese país le impuso a Irán. Hoy salió el libertad tras pagar diez millones de dólares canadienses (7,47 millones de dólares estadounidenses).

“El riesgo de que no se presente ante el tribunal puede ser reducido a un nivel aceptable, imponiendo las condiciones de fianza propuestas por su asesor”, dijo el magistrado que dio la orden.

Ahora Wanzhou deberá cumplir ciertas condiciones: entregar sus dos pasaportes, residir en una de sus dos residencias de Vancouver, usar una tobillera de vigilancia y ser vigilada todo el día. No podrá salir de su casa entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Y deberá volver a presentarse ante la Justicia el 6 de febrero, para la primera audiencia de extradición. Estados Unidos tiene 60 días, desde el día del arresto, para proporcionar toda la documentación y solicitar la extradición a la Justicia canadiense.

La directora de finanzas de la firma Huawei, de 46 años, es acusada por Washington de mentir a la banca sobre el uso de una subsidiaria encubierta para vender a Irán, en violación de las sanciones a Teherán. Si fuera declarada culpable, se enfrenta a más de 30 años de prisión.

Horas antes de la sentencia, Ottawa confirmó el arresto en China de Michael Kovrig un exdiplomático canadiense que trabajaba para la ONG internacional ICG. Días atrás, China había advertido que Canadá sufriría “graves consecuencias” si Wanzhou seguía detenida.