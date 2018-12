China prometió esfuerzos para superar la disputa comercial

Para alcanzar un pronto consenso comercial China prometió trabajar con Estados Unidos, luego de que los mercados globales se vieran sacudidos por una serie de comentarios contradictorios del presidente Donald Trump sobre las negociaciones. Sin embargo, el mensaje en tono optimista de Beijing no ofreció detalles.

“China empezará a implementar asuntos específicos en los que se ha alcanzado un consenso y cuanto antes, mejor”, dijeron desde el Ministerio de Comercio chino en un comunicado, sin concretar cuáles son esos temas.

Beijing todavía no confirmó la afirmación de Trump de que China se comprometió a reducir los aranceles a los autos y a comprar de inmediato más productos agrícolas estadounidenses.

Ya el martes, Trump sembró el desconcierto al abrir la puerta a negociaciones con China más largas de lo previsto, diciendo que podrían extenderse más allá del plazo de 90 días que concedió a Beijing para alcanzar un acuerdo que supere su guerra comercial.

Trump amenazó, en caso de que no se logre un acuerdo, con seguir adelante con su amenaza de aplicar un gran aumento en los aranceles a productos chinos, que ya fueron gravados por unos 250.000 millones de dólares.

Otros funcionarios de su gobierno parecieron rebajar las expectativas sobre un posible acuerdo, lo que contribuyó a un desplome de Wall Street el martes y volvió a alimentar temores a una desaceleración o una recesión económica mundial en el próximo año o dos.

Pero el Ministerio de Comercio chino señaló que ambos países “impulsarán activamente las negociaciones dentro de los 90 días en línea con los claros calendarios y hoja de ruta”, en la primera admisión de Beijing del plazo anunciado por Estados Unidos el fin de semana..