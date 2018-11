Momento difícil para Lula da Silva

De pasar a liderar las encuestas presidenciales a ser excluido de la carrera electoral y ver cómo el Partido de los Trabajadores era derrotado por una alternativa de ultraderecha, el ex presidente Lula da Silva vive una dura etapa en prisión, según declaró su abogado y ex candidato izquierdista, Fernando Haddad.

“Creo que Lula, tras la elección, está en un momento más difícil”, admitió en entrevista con Folha el ex alcalde de San Pablo, quien perdió ante Jair Bolsonaro.

Haddad, como abogado del ex presidente, es uno de los pocos autorizados por la Justicia para reunirse con él en la cárcel de Curitiba, donde cumple una condena de 12 años. Asiduo visitante antes de la primera vuelta, luego redujo sus viajes para despegarse de su imagen.

“Su capacidad de regeneración es grande. Ya superó un cáncer, la pérdida de su esposa, la privación de su libertad”, añadió. Consultado sobre las perspectivas de su partido sobre una eventual liberación, Haddad se mostró dubitativo y consideró necesario hacer una diferencia entre la defensa del estado democrático de derecho y la búsqueda de un “juicio justo” para Lula.