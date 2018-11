La Unión Europea acordó la salida del Reino Unido

Los líderes de la Unión Europea (UE) aprobaron ayer la salida del Reino Unido del bloque comunitario después de 44 años de membresía, anunció el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk.

La medida se aprobó en una cumbre realizada en Bruselas y que duró menos de una hora luego de que España retirara su planteo sobre la situación del Peñón de Gibraltar, ocupado por los británicos y cuya soberanía reclaman los españoles.

Hace dos semanas, el Reino Unido y la UE habían alcanzado un principio de acuerdo en el que plasmaron una salida que contempla el derecho de los ciudadanos, el proyecto de la ley de divorcio por 39 millones de libras y el problema de la frontera irlandesa, junto con una declaración política de 26 páginas que establece las bases de la futura relación.

Según los medios británicos, los líderes de la UE manifestaron su intención de construir “una asociación lo más cercana posible” con el Reino Unido después del brexit y un comercio sin trabas.

Al llegar a la cumbre, el principal negociador de la UE, Michel Barnier, aconsejó a los parlamentarios votar el acuerdo, al sugerir que un voto negativo podría dañar la futura relación.

“Ahora es el momento de que todos asuman sus responsabilidades. El acuerdo fue un paso para construir la confianza entre el Reino Unido y la UE, para construir una futura asociación sin precedentes y ambiciosa”, señaló al diario The Guardian.

Por su parte, el presidente de la comisión europea, Jean-Claude Juncker, aseguró que votaría a favor “porque es el mejor acuerdo posible” para el Reino Unido.

“Estoy triste porque ver el Reino Unido salir de la UE no es un momento de júbilo, sino un momento de profunda tristeza y hacemos todo lo posible para que este divorcio sea lo más suave posible. Pero no hay divorcios fáciles”, expresó.

A la vez, el presidente francés, Emmanuel Macron, lo describió como “un día de luto” para los europeos.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, sostuvo que este acuerdo es aceptable para el Reino Unido porque limitó el impacto de los partidarios más duros del brexit y es un intento por ayudar a la primera ministra, Theresa May, que ha “luchado muy duro”, afirmó. “Nadie es vencedor hoy aquí, nadie gana, todos perdemos”, dijo a la prensa.

Theresa May deberá buscar ahora que el Parlamento británico ratifique el acuerdo de salida, luego de meses de negociaciones tanto con la UE como en su frente interno, en el que sufrió intentos de destitución y la renuncia de varios de sus principales ministros por estar en desacuerdo con el plan alcanzado con la UE.

En caso de que el Parlamento ratifique el acuerdo, el Reino Unido permanecerá en el mercado único y en la unión aduanera, sin representación en ninguna institución que tome decisiones dentro del bloque comunitario, durante un período de transición de 21 meses que comenzará el 29 de marzo de 2019.

May explicó en una carta abierta a los ciudadanos británicos los motivos de por qué cree que la gente debería respaldar su acuerdo del brexit.

“A lo largo de las largas y complejas negociaciones que han tenido lugar en el último año y medio, nunca he perdido de vista ese deber”, afirmó.