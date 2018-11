May, a marcha lenta en busca de acuerdos para concretar el Brexit

La primera ministra británica Theresa May aseguró que se lograron avances durante las negociaciones que mantuvo ayer en Bruselas con funcionarios de la Unión Europea (UE) para concluir el principio de acuerdo del Brexit firmado la semana pasada entre el Reino Unido y el bloque comunitario.

Según informaron medios británicos, la líder conservadora dijo que volverá a reunirse el sábado en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para continuar negociando los temas que quedaron pendientes.

“Hemos mantenido una muy buena reunión esta tarde; hemos avanzado más”, afirmó la primera ministra.

May intentará concluir las negociaciones y tratar los temas que quedaron pendientes antes de la cumbre comunitaria extraordinaria prevista para el próximo domingo.

Dijo que las negociaciones se centraron en la preocupación sobre los derechos de pesca y el futuro del Peñón de Gibraltar, un territorio de ultramar británico reclamado por España y uno de los obstáculos por los que podría no aprobarse el acuerdo.

España pidió revisar el acuerdo del Brexit por la “falta de claridad” sobre el futuro del Peñón.