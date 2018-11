Trump visitó el pueblo calcinado en California

El presidente Donald Trump visitó la zona cero de la catástrofe de Paradise, en el norte de California, donde un incendio arrasó el 80% de la ciudad el pasado jueves. Al menos 71 personas han sido halladas muertas bajo los escombros y la lista de desaparecidos se sitúa en más de mil.

“No creo que volvamos a tener algo de esta magnitud”, dijo Trump rodeado de escombros. “Espero que este sea el último de estos porque este ha sido realmente malo”.

Trump hizo estas declaraciones en el centro de la tragedia, donde estuvo acompañado del gobernador electo de California, Gavin Newsom, y el saliente, Jerry Brown. Los dos líderes han sido duros críticos de Trump, convertidos en los jefes de un Estado que se ha autodeclarado como la resistencia a Trump al máximo nivel institucional.

“Esto es muy triste”, dijo Trump. “En cuanto a las vidas, nadie sabe aún”. Los equipos de rescate que buscan cadáveres bajo los escombros de la ciudad, aún cerrada como una zona de guerra, encuentran entre cinco y diez cuerpos diarios desde hace una semana. Las autoridades no son capaces de dar una previsión de cuándo acabarán los trabajos de búsqueda o cuándo podrán reabrir los accesos al pueblo.

El sheriff del condado, Kory Honea, informó que habían encontrado cinco cuerpos más, con lo que la cifra provisional de muertos asciende a 76. También actualizó la cifra de desaparecidos, una lista muy provisional en la que ya hay más de 1.200 nombres.

La primera reacción de Trump a los incendios de California, cuando ya había alarmantes cifras de muertos y desplazados, fue un tuit en el que culpaba del fuego a la gestión de los bosques por parte del Estado.

El comentario provocó la indignación entre las autoridades pero también entre expertos y bomberos de California. Con los días, Trump ha insistido en que hay que cambiar la gestión de los bosques pero ha bajado el tono y ya no reparte culpas. En Paradise, prometió dar al estado toda la ayuda necesaria en las tareas de recuperación, “al 100%”.

Antes de salir hacia California, volvió a insistir ante la prensa. “Vamos a hablar de gestión forestal. Lo he dicho desde hace mucho tiempo. La situación tenía que haber sido muy distinta, pero ahora todo el mundo sabe que eso es lo que teníamos que estar haciendo, no hay dudas. Tenía que haberse hecho hace años. Creo que todo el mundo está en el lado correcto”.

El gobernador Brown agradeció a Trump que visitara el lugar de la tragedia para llamar la atención sobre lo que ha pasado.

“La gente tiene que ver esto para entenderlo”, expresó Trump.