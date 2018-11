Trump se pelea con los bomberos

“Un ataque vergonzoso a las mujeres y los hombres valientes que están en el frente”. Eso le dice el titular de Bomberos Profesionales de California al presidente Donald Trump, tras sus críticas al combate de los incendios que ya se transformaron en los más mortales de la historia en el estado: hay al menos 31 víctimas fatales.

Vía Twitter, el mandatario sostuvo que los devastadores fuegos se debían a una gestión muy pobre: “Billones de dólares se vuelcan cada año y tantas vidas perdidas, todo por el mal manejo forestal. ¡Arréglenlo ahora o no habrá más plata del gobierno nacional!”.

Según Brian K. Rice, esas palabras de Trump resultan inaceptables. “En momentos en que todos los esfuerzos deberían concentrarse en derrotar a los destructivos fuegos y ayudar a las víctimas, el presidente en cambio eligió expresar una amenaza política desinformada, dirigida directamente a las víctimas inocentes”, sostiene en un durísimo comunicado que se publicó en el sitio oficial de la institución.

Trump después procuró bajar el tono y tuiteó que los corazones estaban con quienes pelean contra el fuego, los evacuados y los muertos: “La destrucción es catastrófica. Dios los bendiga a todos”.

Pero luego el mandatario insistió: “Podemos frenar la devastación constante que ocurre en California con una gestión forestal apropiada. ¡Sean inteligentes!”.

El bombero Rice interpretó que la acusación de Trump estaba “peligrosamente equivocada”. Primero porque los incendios no suceden sólo en áreas forestales. Pero especialmente porque “el 60% de los bosques de California están bajo gestión nacional y un tercio está en manos privadas: es el gobierno federal el que eligió desviar recursos que afectan el manejo forestal, no California”.

El servidor público fue incluso más allá y deslizó cuestiones partidarias: California, el estado más grande del país, históricamente es demócrata y en las últimas elecciones Gavin Newsom le ganó la gobernación al republicano John Cox con el 59,9% de los votos.