Temer invitó a Bolsonaro al G20 en Buenos Aires

Tras una reunión en el Palacio del Planalto esta tarde, el actual mandatario, Michel Temer, resaltó que había propuesto a Bolsonaro a acompañarlo a la cumbre del G20 , que se realizará en Buenos Aires los días 30 de noviembre y 1º de diciembre.

“Invité al presidente Bolsonaro, si él pudiera, a hacer viajes conmigo al exterior. Hay algunos programados, mencioné hasta la hipótesis del G20, que será ahora al final del mes. No sé si él podrá. Le dije que cuando él quiera, podríamos ir juntos al exterior”, subrayó Temer en una breve conferencia de prensa tras el encuentro.

El equipo de Bolsonaro señaló que aún no hay nada decidido en cuanto a la agenda de viajes internacionales y que evaluará esa opción. La semana pasada, el futuro jefe de Gabinete, Onyx Lorenzoni, había descartado a este diario la posibilidad de participar de la cumbre del G20, que reunirá a los líderes de las mayores economías del mundo.

Lorenzoni apuntó, entonces, que Bolsonaro ya se había comprometido a visitar Chile, Estados Unidos e Israel, pero que las fechas no estaban todavía definidas. Recordó que antes de asumir el gobierno, el 1º de enero, el presidente electo deberá someterse a una operación para retirar la bolsa de colostomía que le fue colocada tras el atentado con cuchillo que sufrió el 6 de septiembre. Esa intervención quirúrgica debería ocurrir el 12 de diciembre.

Según destacaron, entre Temer y Bolsonaro hubo un excelente entendimiento para agilizar la transición en el poder. El actual mandatario se comprometió a colaborar “intensamente” y solicitó que le indiquen con qué proyectos legislativos podría ayudar al nuevo gobierno.