Estadounidenses van a las urnas en elecciones de medio término

Las elecciones de medio término en Estados Unidos este martes son consideradas las más importantes de su tipo de los últimos tiempos, un verdadero referéndum sobre el estado del país bajo el liderazgo de Donald Trump.

En muchos estados se prevén peleas reñidas y se estima que habrá que esperar hasta altas horas de la noche para tener los números finales.

Existe una posibilidad de que los demócratas retomen el control de la Cámara de Representantes, lo que resultaría en un cambio en el balance de fuerzas en el Poder Legislativo.

Los republicanos han podido actuar prácticamente a voluntad en ese ámbito desde la llegada de Trump y si su mayoría se esfumara, sería un dolor de cabeza mayúsculo para el presidente: no sólo porque debería negociar con la oposición sino porque ganaría fuerza el fantasma del juicio político.

Actualmente los demócratas cuentan con 195 escaños en la Cámara de Representantes, contra 240 de los republicanos. Para retomar el control necesitarían obtener 23 bancas más.

Ese objetivo para algunos analistas no es descabellado. Sucede que 39 representantes republicanos (muchos de ellos anti-Trump) renunciaron a renovar su banca en estas elecciones, así que habrá disputas mano a mano entre candidatos nuevos, algunas de ellas en estados clave como Florida y Pennsylvania.

Los demócratas también aspiran a arrebatarle al oficialmente entre 6 y 9 gobernaciones, lo que prácticamente repartiría en partes iguales el poder ejecutivo de los 50 estados.

Por qué un martes

Estados Unidos decidió hacer los comicios en noviembre porque no es invierno, así la nieve no resultaba un problema para el transporte.

Y se hacen el primer martes después del primer lunes de noviembre para que no caigan el 1, que es Día de Todos los Santos.

Si bien los republicanos cuentan con una ventaja mínima sobre los demócratas en la Cámara alta (51 contra 39), el partido de Barack Obama defiende más bancas en estas elecciones de medio término: 26 (más 2 senadores independientes, que suelen votar en línea con sus proyectos), contra sólo 9 del oficialismo.

De esta forma para la oposición sería poco probable complicarle la vida a Donald Trump.