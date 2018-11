Duras revelaciones sobre la muerte de Khashoggi

El cuerpo del periodista saudita Jamal Khashoggi, asesinado el 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, fue desmembrado para "disolverlo" más fácilmente, aseguró un consejero del presidente turco, en declaraciones al diario Hürriyet publicadas este viernes.

"Hemos visto ahora que no se conformaron con desmembrarlo, sino que se deshicieron de su cuerpo disolviéndolo", declaró Yasin Aktay, asesor de Recep Erdogan. "Según las últimas informaciones de que disponemos, la razón por la cual desmembraron su cuerpo fue para disolverlo más fácilmente", añadió.

El periodista Jamal Khashoggi, que colaboraba con el Washington Post, fue asesinado el 2 de octubre en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, donde se desplazó para obtener su certificado de soltería.

Tras haber declarado que Khashoggi abandonó el consulado poco después de haber entrado, y luego que murió durante una pelea, Riad terminó por reconocer que se trató de "una operación no autorizada" por el régimen saudita.

La fiscalía de Estambul afirmó que "la víctima fue desmembrada" y que "se deshicieron del cuerpo", en un comunicado publicado el miércoles en el que no dio más informaciones. Un dirigente turco explicó al Washington Post que las autoridades barajan la hipótesis de que el cuerpo fue disuelto con ácido en el consulado o en la residencia del cónsul.

"Querían asegurarse de que no quedara ningún rastro del cuerpo", añadió Aktay, que mantenía estrechas relaciones con Khashoggi. "Todos aquellos lugares hacia los cuales nos llevan las cámaras de vigilancia fueron examinados y no encontramos el cadáver".

"Matar a una persona inocente es un crimen; lo que hicieron con el cuerpo es otro crimen y una vergüenza", sentenció.