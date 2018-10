Por año resultan heridos de bala 8.300 niños

Heridas de bala enviaron a 75.000 niños y adolescentes estadounidenses a las salas de emergencia a lo largo de nueve años a un costo de 3.000 millones de dólares, de acuerdo con el primer estudio de su tipo que se haya realizado.

Los investigadores dijeron que es el primer estudio representativo de asistencia de menores a salas de emergencia para recibir auxilios por heridas de bala en Estados Unidos. Más de un tercio de los niños heridos tuvieron que ser hospitalizados y el 6% murió. Las heridas disminuyeron a lo largo del estudio de 2006 a 2014, pero aumentaron el último año. Los investigadores hallaron que 11 de cada 100.000 niños y adolescentes que acuden a salas de emergencia tienen heridas de bala, lo que equivale a 8.300 menores anualmente.

Pero la magnitud del problema es aún mayor, ya que el estudio no incluye a niños heridos de bala o muertos que no llegan al hospital ni el costo para los heridos después de regresar a casa.

"No sé qué más necesitamos ver en el mundo para poder ponernos de acuerdo y afrontar este problema", dijo el doctor Faiz Gani, principal autor del estudio e investigador de la facultad de medicina de la Universidad Johns Hopkins.

El estudio es un análisis de los cálculos de asistencia a salas de emergencia en una base de datos nacional creada por la Agencia para Investigaciones y Calidad de Atención de la Salud, del gobierno federal.

Se centró en víctimas menores de 18 años; la edad promedio es de 15. Casi la mitad de las heridas se produjeron durante asaltos, algo menos del 40% fueron involuntarias y el 2% fueron suicidios. La cifra de varones fue casi cinco veces mayor que la de niñas.

La asistencia a salas de emergencia pediátricas por heridas de bala cayó del 15 por 100.000 en 2006, a 7 por 100.000 en 2013 y aumentó a 10 por 100.000 en 2014.

El estudio fue financiado por la universidad y publicado este lunes en la revista especializada Jama Pediatrics.