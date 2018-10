Donald Trump amenazó al presidente de Honduras por la caravana de migrantes

Una caravana de cerca de 1.500 hondureños se dirige a Estados Unidos para solicitar asilo alegando razones de seguridad, pero Donald Trump ya ha dejado ver que no son bienvenidos. EE. UU. avisó este martes al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que si la multitud de migrantes no frena su paso van a cortar las ayudas económicas “con efecto inmediato”. Los migrantes, no obstante, ya cruzaron la frontera y se encuentran en Guatemala. No es la primera vez que Trump amenaza con esto al país centroamericano. En abril, cuando otro grupo masivo pretendía lo mismo, el republicano adelantó que frenaría los fondos y envió a la Guardia Nacional a la frontera mexicana para impedir el acceso al país del “viacrucis migrante”. El anuncio consiguió que se dispersaran y buscaran una alternativa legal en pequeños grupos organizados.

La “Caminata del Migrante” arrancó el pasado sábado desde San Pedro Sula, la ciudad más violenta de Honduras, con la idea de llegar a Estados Unidos e incluso a Canadá. Unas 1.300 personas, entre las que hay muchas familias con niños. Durante el fin de semana se los vio dormir en tiendas de campaña, polideportivos, coches y cocinar tortillas en grandes cantidades para alimentar a la comunidad. Después pasaron el punto fronterizo de Agua Caliente, Guatemala, y se dirigieron hacia Esquipulas, donde pasaron la noche de este lunes. Durante el recorrido por las ciudades guatemaltecas se han unido cerca de 700 migrantes más que escapan de la violencia. El argumento repetido para salir con lo puesto de su país es el temor a la violencia de las pandillas (maras) y la pobreza. En una de las pancartas con la que partieron se leía: “No nos vamos, nos echan”.