Melania: “Soy la persona más acosada del mundo”

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, aseguró que ella podría ser “la persona más acosada” del mundo. En una entrevista televisiva, en la que presentó su campaña contra el acoso a los jóvenes, esta pidió reforzar la educación a los niños en lo referente al “comportamiento socioemocional” para evitar problemas “cuando crezcan”.

“Podría decir que soy la persona más acosada del mundo”. Así de tajante se mostró Melania este jueves en una entrevista en el programa ‘Good Morning America’ de la ABC. Esta promueve la campaña Be Best, centrada en combatir el acoso en redes contra los jóvenes y, según explica, “basado en lo que la gente dice sobre mí”.

Así, la primera dama asegura que “necesitamos educar a los niños sobre el comportamiento socioemocional para que cuando crezcan (...) sepan cómo lidiar con esos problemas”. Sus palabras se producen un día después de que, en el mismo espacio televisivo, instara a las mujeres que denuncian acoso sexual a mostrar “evidencias contundentes”. “Apoyo a las mujeres y ellas necesitan ser escuchadas. Necesitamos apoyarlas. Y, ya sabes, también hombres, no solo mujeres ”, afirmaba.

En otro orden de cosas, Melania advirtió que en la Casa Blanca hay gente en quien el presidente no puede confiar. Aunque se reservó los nombres, asegura que ha puesto en conocimiento de la situación a Trump.