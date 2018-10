La grieta brasileña se palpa en las calles

Brasil transita horas decisivas para su futuro a solo tres días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales.

El candidato ultraderechista Jair Bolsonaro amplió su ventaja sobre Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, según el último sondeo dado a conocer la noche del miércoles. La grieta se palpa en la calle.

Tal como cuenta el periodista Marcelo Falak, enviado especial a Brasil, la consultora Ibope dio a conocer una encuesta en la que Bolsonaro se ubica con 32% de intención de voto frente al 23% de Haddad, el candidato que lleva el respaldo del ex mandatario Lula da Silva, impedido de participar por encontrarse preso por causas de corrupción. Las estimaciones hablan de una gran cantidad de indecisos, y el "voto vergonzante" en contra del PT hace que la proyección de Bolsonaro se eleve hasta el 38%. Sin embargo, quizás esto no le alcance para ganar en primera vuelta, algo que no logró Lula en su mejor momento. Para anoche estaba previsto el último debate entre los candidatos, pero Bolsonaro desistió de ir por recomendación de los médicos que lo atienden tras el apuñalamiento que sufrió semanas atrás durante un acto público y que casi le cuesta la vida.

Sus detractores creen que fue una excusa para no exponerse cuando encabeza las encuestas.