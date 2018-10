La Casa Blanca negó evasión de Trump y habló de “triste ataque”

El presidente Donald Trump participó en dudosos esquemas impositivos durante la década de 1990, incluidos casos de fraude absoluto, que aumentaron considerablemente la fortuna que recibió de sus padres, según descubrió una investigación periodística de The New York Times.

Trump ganó la presidencia proclamándose como un multimillonario y durante mucho tiempo insistió en que su padre, el legendario constructor de Nueva York, Fred C. Trump, no le brindó casi ninguna ayuda financiera. Pero la investigación del Times, basada en un vasto tesoro de declaraciones de impuestos confidenciales y registros financieros, revela que el presidente recibió el equivalente al día de hoy de USD 413 millones del imperio de bienes raíces de su padre, que comenzó cuando era un niño pequeño y continúa hasta ahora.

Gran parte de este dinero le llegó a Trump porque ayudó a sus padres a evadir impuestos. El y sus hermanos establecieron una corporación falsa para disfrazar millones de dólares en regalos de sus padres, según muestran registros y entrevistas. Los documentos indican que Trump ayudó a su padre a tomar deducciones fiscales indebidas por un valor de varios millones más. También ayudó a formular una estrategia para subestimar propiedades inmobiliarias de sus padres por cientos de millones de dólares en declaraciones de impuestos, reduciendo drásticamente la factura impositiva cuando esos bienes fueron transferidos a él y a sus hermanos.

La Casa Blanca negó que el presidente haya construido parte de su fortuna evadiendo impuestos y rechazó así el resultado de una extensa investigación que publicó el diario. “Hace muchas décadas, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas inglés) revisó y aprobó estas transacciones”, afirmó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. El gobierno consideró “triste” que el rotativo neoyorquino hable del padre de Trump, que murió en 1999.