EleNão: miles de mujeres brasileñas expresaron su rechazo a Jair Bolsonaro

Al grito de "Él no, él nunca", decenas de miles brasileñas ganaron ayer las calles de ciudades a lo largo y a lo ancho del país en una manifestación de rechazo al ultraderechista Jair Bolsonaro, líder en los sondeos de las elecciones presidenciales del 7 de octubre.

“Aquí hay personas blancas, negras, homosexuales, personas que son padres y madres de familia y que son muy diversas. Y ese tipo de candidato, ese tipo de política, no representa esa cultura brasilera que tiene toda esa diversidad", dijo Beatriz Lorena, una profesora de 33 años, que se unió a la multitudinaria protesta en la plaza Cinelandia, en el centro de Rio de Janeiro, desbordando en las calles adyacentes.

Con música, remeras lilas, pegatinas de #EleNão en el pecho y en algunos casos portando banderas de distintos partidos, la protesta se extendió por decenas de ciudades.

En San Pablo, la multitud, formada principalmente de mujeres jóvenes, cubrió la explanada de Largo da Batata.

Cristina, presente en el lugar junto a su marido, explica por qué considera inadmisible el avance de Bolsonaro. "No puede ser presidente de Brasil alguien que defiende la violencia, el racismo o la desvalorización de las mujeres", afirma esta profesora de 56 años. "Nunca vi un candidato así en unas elecciones, solo en dictadura", recuerda.

La ofensiva femenina fue lanzada a inicios de septiembre por el grupo de Facebook "Mujeres unidas contra Bolsonaro", una convocatoria "contra el avance y el fortalecimiento del machismo, la misoginia, el racismo, la homofobia y otros tipos de prejuicios".

Bolsonaro tiene un largo historial de declaraciones polémicas.

En 2014, le dijo a una diputada de izquierda que "no merecería ser violada" por ser "muy mala, muy fea". Y recientemente defendió la disparidad salarial entre hombres y mujeres.

Con un 52% del electorado, las mujeres brasileñas pueden definir una elección que se presenta fuertemente polarizada y aún con resultado incierto.

Esa es la esperanza de la estudiante Jessica Zaine, de 20 años, que marchó por Sao Paulo portando un cartel que rezaba: "¿Quién podría imaginar que el derecho a votar de la mujer, conquistado en 1932, fuese a salvar a Brasil en 2018? #Elenao".

Las autoridades de la mayoría de los estados brasileños no dan estimaciones de participación en manifestaciones.

En una decena de países de Europa y América también hubo actos de repudio a Bolsonaro.