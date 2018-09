Conceden amnistía a dos ex presidentes

En la línea de partida de la campaña para las elecciones del próximo año, el presidente boliviano y controvertido aspirante a un cuarto mandato consecutivo, Evo Morales, hizo otro movimiento que trastocó las circunstancias políticas del país: concedió una “amnistía” a los ex presidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa, acusados en sendos procesos judiciales por hechos ocurridos durante sus respectivos Gobiernos a principios de siglo.

“Tomo esta decisión de manera personal apoyándome en la autoridad legal que la Constitución me confiere y lo hago sin solicitar a los expresidentes nada personal a cambio, solo que defiendan […] nuestro derecho a una salida soberana al océano Pacífico con todas sus energías, con todo su corazón y capacidad intelectual”, leyó el presidente ante la prensa, presentando la amnistía como una medida derivada de la lectura el próximo 1 de octubre del fallo de la Corte Internacional de La Haya, en la causa que Bolivia sigue para obligar a Chile a dialogar sobre un acceso marítimo soberano.

Morales no quiere que Quiroga y Mesa tengan “procesos judiciales pendientes que entorpezcan las nuevas actividades internas y externas de defensa y negociación de nuestro derecho marítimo”, subraya el presidente. De esta forma, parece que el Ejecutivo boliviano les encargará cumplir tareas diplomáticas el fallo, que sostiene será favorable a Bolivia. Hasta ahora, Carlos Mesa se ha desempeñado como el portavoz internacional de la causa marítima boliviana.