Israel denunció que Irán tiene un depósito atómico secreto en Teherán

"Hoy estoy dando a conocer por primera vez que Irán tiene otra instalación secreta", aseguró el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, mostrando unas imágenes en las que, según dijo, se veía ese almacén utilizado para acumular materiales atómicos.

Las pruebas, añadió, forman parte de los documentos obtenidos este año por Israel sobre un supuesto programa secreto iraní y que EE.UU. utilizó como uno de sus argumentos para romper el pacto nuclear con Irán.

El primer ministro israelí señaló que el "depósito secreto" fue utilizado para "almacenar una enorme cantidad de equipos y materiales del programa secreto de armas nucleares de Irán".

"Irán no ha abandonado su objetivo de desarrollar armas nucleares", subrayó.

"Les aseguro que eso no sucederá. Lo que Irán esconde, Israel lo encontrará", agregó y pidió a la Agencia Internacional para la Energía Atómica (Aiea) ir a "inspeccionar el sitio inmediatamente antes de que los iraníes lo vacíen".

Rechazo

El primer ministro Netanyahu rechazó participar en una conferencia de la Unesco contra el antisemitismo llevada a cabo en las Naciones Unidas este 26 de septiembre. El mandatario israelí argumentó que no participa "debido al sesgo persistente y atroz de la organización contra Israel".

En un comunicado oficial, Netanyahu recordó que desde el año 2009, Unesco ha aprobado 71 resoluciones condenando a Israel, mientras que solo 2 condenando a cualquier otro país.

El mandatario israelí además agregó que "si Unesco quiere sacarse esta vergonzosa marca, debe hacer más que organizar una conferencia sobre el antisemitismo. Debe dejar de practicar antisemitismo".

Además hizo referencia a las diversas resoluciones de Unesco las que niega la conexión judía con algunos de sus lugares sagrados: "Deben dejar de aprobar resoluciones que niegan la conexión del pueblo judío y la tierra de Israel, entre el pueblo judío y nuestra capital eterna, Jerusalén. Sin importar lo que diga Unesco, el Muro de los Lamentos no es territorio palestino ocupado, y la tumba de los patriarcas (el lugar de entierro de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Leah) no es un patrimonio palestino".

A finales del año pasado, Israel anunció su retiro de la Unesco ante las constantes resoluciones antiisraelíes del organismo y después de que el Gobierno americano tomara una medida similar en el mes de octubre.