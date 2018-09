Trump dispuesto a reunirse con Maduro para “enderezar” Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a entender ayer que no tiene pensado reunirse con el gobernante venezolano Nicolás Maduro en el marco de la Asamblea General de la ONU, pero dijo que estaría dispuesto hacerlo.

No obstante, el presidente estadounidense enfatizó que el compromiso de su gobierno es ayudar el pueblo venezolano a superar la gran tragedia por la que atraviesa y alabó a la comunidad venezolana que reside en Doral.

“Si está aquí [Maduro] y se quiere reunir… Yo no sé. Eso no está en mi mente, no está en mi cabeza, pero si yo puedo ayudar a la gente, para eso estoy aquí”, dijo Trump a periodistas, en un video publicado por la cadena de televisión CBS en su cuenta de Facebook.

El presidente estadounidense formuló los comentarios al ser consultado por periodistas sobre versiones de prensa de que un alarmado Maduro estaría dispuesto a reunirse con Trump en Nueva York en el marco de las sesiones en la ONU.

Trump —cuyo gobierno aprobó el martes nuevas sanciones contra la esposa de Maduro, Cilia Flores, y otros integrantes del chavismo— también alabó a la población venezolana que reside en Estados Unidos. “Tenemos a muchos venezolanos que viven en Estados Unidos, muchos de ellos residen en la zona de Doral de Miami. He llegado a conocerlos muy bien. Estas son personas estupendas, y nosotros vamos a cuidar de esa gente”, manifestó.

El gobernante estadounidense describió la situación en Venezuela como una gran tragedia provocada por el régimen socialista de Maduro. Enfatizó que no ha descartado una opción militar para poner fin al opresivo régimen y reiteró que Washington respaldaría a Colombia en un eventual enfrentamiento militar entre los dos países. “Nosotros estamos con nuestros aliados en un cien por ciento”, dijo Trump en relación a Colombia, en el marco de las crecientes tensiones fronterizas entre los dos países sudamericanos.