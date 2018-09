Ahora Trump sugiere a España construir un muro en el Sahara

Donald Trump ahora exporta su idea de levantar muros para frenar la inmigración. Se lo sugirió al ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Le aconsejó, según palabras del propio canciller, “construir un muro alrededor del Sahara”.

En una intervención en el Club Siglo XXI de Madrid sobre el futuro de Europa, el ministro socialista opinó que la Unión Europea (UE) debe afrontar de manera conjunta los grandes retos a los que se enfrenta, como es el de la inmigración, si no quiere “diluirse”.

“Y eso no lo vamos a resolver a lo (Matteo) Salvini (el ministro del Interior italiano), 'cierro los puertos', como tampoco es solución construir un muro alrededor del Sahara, como me propuso Trump”, opinó Borrell. “¿Usted sabe cómo es de grande el Sahara? No puede ser más grande que la frontera con México”, contó el ministro español que le replicó Trump, en referencia a su promesa electoral de construir un muro en los más de 3.000 kilómetros de frontera con México para evitar la llegada de inmigrantes latinoamericanos.

Trump apabulló a los votantes norteamericanos en 2016 con la promesa de que construiría un “enorme y hermoso muro” a lo largo de la frontera con México. Un plan semejante en el Sahara, sin embargo, sería un poco más complicado por el hecho de que España apenas tiene un par de pequeños enclaves en el norte de Africa (Ceuta y Melilla), y un muro como el que propone Trump debería construirse en territorio extranjero.