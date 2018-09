Analizan cerrar el Congreso y llamar a elecciones en Perú

El presidente peruano Martín Vizcarra pidió al Congreso opositor un voto de confianza para su gabinete de ministros y para su propuesta de reforma política y judicial, dando inicio a lo que podría ser un nuevo período de incertidumbre en el país, seis meses después de que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski renunciara por acusaciones de corrupción. Según la Constitución peruana, un presidente puede cerrar el Congreso si el Parlamento destituye a su gabinete dos veces. El actual Congreso ya despidió a un gabinete durante el mandato de Kuczynski. Vizcarra, que era su vicepresidente, asumió el mando para completar la gestión de gobierno que culminará en el 2021.

“Lo que está pasando ahora son eventos que tenemos que saber interiorizarlos y aprender a lidiar con ellos. Esto seguramente va a seguir pasando por los años de los años, no le veo nada demasiado particular en esto”, afirmó el ministro de Economía, Carlos Oliva.

El anuncio del presidente de Perú de usar un mecanismo constitucional que le permitiría cerrar el Congreso si no aprueban sus reformas, no afecta el horizonte de la economía del país minero, aclaró Oliva. “Siempre en nuestro país hemos tenido este llamado ruido político y nosotros hemos sabido como país, como sociedad, salir adelante”, dijo el ministro a un grupo de periodistas locales.

Para el miércoles está programado la presentación del primer ministro, César Villanueva, en el Congreso para sustentar el pedido de voto de confianza para todo su gabinete.

Si el Congreso rechaza el voto de confianza, Vizcarra tendrá que cambiar a todo su gabinete de ministros pero también estará facultado constitucionalmente a cerrar el Congreso unicameral, con lo cual se convocará a elecciones legislativas.

Los mercados peruanos, la moneda y la bolsa, reaccionaron cautelosamente ante el anuncio de Vizcarra.