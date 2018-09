El huracán Florence empieza a inundar la costa este de EE. UU.

Los vientos del huracán Florence empezaron a golpear la costa de Carolina del Norte el jueves junto a fuertes lluvias que de acuerdo a los meteorólogos podrían provocar inundaciones catastróficas en un amplio territorio del sureste de Estados Unidos.

Se espera que el centro de Florence llegue el viernes a la costa sur de Carolina del Norte y luego se desplace hacia el suroeste antes de avanzar tierra adentro el sábado, tiempo suficiente para dejar caer hasta 1 metro de precipitaciones en algunos lugares, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

Unos 10 millones de personas viven en áreas por las que pasará el huracán, en donde las casas y tiendas comerciales de la costa habían sido cubiertas con madera en anticipación a la llegada de la tormenta.

Más de un millón de habitantes recibieron órdenes de evacuar las costas de las Carolinas y Virginia y miles llegaron a refugios de emergencia, según funcionarios.

Florence se movía el jueves con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora, luego de ser degradado a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson de cinco etapas, según el CNH. Previamente en la semana los vientos llegaron a los 225 kilómetros por hora, pero el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, pidió no bajar la guardia.

“El huracán Florence no fue invitado, pero casi está aquí de todas formas”, comentó en una conferencia de prensa. “Mi mensaje hoy: no se relajen. No se vuelvan complacientes. Estén alerta. Esta es una tormenta poderosa que puede matar. Hoy la amenaza se convierte en realidad”, agregó.

A las 17.50 GMT, el CNH dijo que el huracán Florence se encontraba a 270 kilómetros al este de Myrtle Beach, Carolina del Sur, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora. Durante la mañana del jueves se informó de apagones en cerca de 11.000 hogares.