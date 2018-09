EE.UU. vuelve a castigar a los palestinos y cierra su delegación en Washington

Donald Trump, vuelve a tomar una medida contra los palestinos. Desde que los palestinos se negaran a aceptar su plan de paz propuesto por creer que favorecen en exceso a Israel, el presidente de EE.UU. ha reconocido Jerusalén como capital de Israel y ha recortado la ayuda a los refugiados palestinos para mantener hospitales y otras necesidades básicas.

La última medida es el anuncio del cierre de la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington, a la que acusó de no haber dado pasos para retomar las “negociaciones directas y significativas” con Israel. “La Administración ha determinado que tras una revisión cuidadosa la Delegación General de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington debería cerrar”, dijo la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Heather Nauert, en un comunicado.

Nauert justificó la decisión al asegurar que la OLP no ha adoptado medidas “para avanzar en el comienzo de negociaciones directas y significativas con Israel”. “Al contrario -remarcó la portavoz-, el liderazgo de la OLP ha condenado un plan de paz de EE.UU. que aún no ha visto, y rechazado involucrarse con el Gobierno estadounidense con respecto a los esfuerzos de paz”. “Estados Unidos continúa creyendo que las negociaciones directas entre ambas partes son el único camino hacia adelante (...) No nos estamos retirando de nuestros esfuerzos de alcanzar una paz duradera e integral”, concluye la nota.

El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, considera la medida como “otro ejemplo de castigo colectivo”. El cierre de la oficina diplomática forma parte, aseguró Erekat en un comunicado, de una “peligrosa escalada que demuestra que EE.UU. está dispuesto a desmantelar el sistema internacional para encubrir los crímenes israelíes, ataques contra la tierra y las personas palestinas, así como contra la paz y seguridad en la región”.