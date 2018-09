El ultraderechista se consolida primero en las encuestas

Después de muchas vacilaciones, la consultora Ibope publicó este miércoles su primera encuesta realizada luego del comienzo de la propaganda electoral oficial. En ella muestra la consolidación de Jair Bolsonaro, con 22% de las intenciones de voto (2% más que en el último relevamiento). Marina Silva de Red Sustentable bajó a 12% y Ciro Gomes del partido laborista (PDT) subió a 12% (desde 9% la última pesquisa), lo que emparejó a ambos candidatos de la centro izquierda. El socialdemócrata Geraldo Alckmin mejoró ligeramente, pero no logra salir del dígito: tiene 9% de votantes. Y Fernando Haddad, que deberá sustituir a Lula el 11 de septiembre, también experimentó una ligera alza: de 4 fue a 6 por ciento.

En estas circunstancias, a tan pocos días de la primera vuelta electoral, ya que faltan 31 días, el candidato de la ultraderecha es el único que tiene garantizada su participación en la segunda vuelta.

Un informe realizado por el diario Valor Económico revela que para los financistas, el perfil de Bolsonaro “no es despreciable” sino más bien todo lo contrario.

Ocurre que este postulante está cada vez más radicalizado en los gestos. El miércoles pasó por Brasilia y tuvo expresiones de apoyo significativas. Unos 3.000 manifestantes lo acompañaron. Al concluir el acto, el diputado federal tomó un muñeco inflable con la imagen de Lula preso, y lo pateó fuertemente. Entre tanto sigue con su hábito de terminar sus presentaciones con dos dedos simulando una pistola.

Ibope también remarcó una caída en las abstenciones y votos en blanco, que pasaron de 29% a 21%. Los demás candidatos, incluido el izquierdista Guilherme Boulos (del Psol) no superan 1% cada uno.

La publicación de esta encuesta estuvo rodeada de incertidumbres. Ibope decidió consultar al Tribunal Superior Electoral si podía publicar la investigación sin incluir a Lula.

El TSE le dijo que no era tarea de ese tribunal decidir qué hacer con las encuestas. Pasaron prácticamente 24 horas desde que se anunció la consulta hasta que se publicó. Y eso generó saltos en los mercados financieros que ya daban por supuesto la baja performance de Alckmin, quien sería “el más confiable”.

De todos modos, La consultora informó que Lula sigue en el primer lugar, lejos de sus oponentes, cuando se lo menciona.