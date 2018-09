Paraguay reabre su embajada en Tel Aviv

Fue necesario un cambio de gobierno en Paraguay para que su embajada volviera a Tel Aviv, capital reconocida internacionalmente de Israel. El nuevo Ejecutivo del presidente Mario Abdo Benítez, revoca la polémica decisión de su antecesor, Horacio Cartes, que el pasado mayo convirtió a Paraguay en el tercer país que trasladó su sede diplomática a Jerusalén, tras EE.UU. y Guatemala.

El cambio de postura de Asunción motivó una reacción inmediata de Israel, que anunció el cierre de su embajada en Paraguay por orden del primer ministro y titular de Exteriores, Beniamín Netanyahu. Entre tanto, las autoridades palestinas no tardaron en anunciar que reabrirán su embajada “inmediatamente” en la capital paraguaya “en reconocimiento a la decisión del Gobierno”, tras haberla clausurado en mayo como reacción al gesto de Paraguay la pasada primavera.

La decisión revierte la tomada en mayo por Cartes, entonces presidente paraguayo, quien siguió los pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y movió la sede diplomática a Jerusalén, rompiendo con décadas de consenso internacional sobre la no capitalidad de la ciudad santa, cuya parte oriental Israel ocupa desde 1967 y los palestinos reivindican como capital de su estado. La decisión fue calificada de “unilateral” por el entorno del ya presidente electo y compañero de partido, Abdo Benítez, quien días antes de la inauguración de la embajada dijo que no fue comunicado al respecto y señaló que la medida sería analizada con “madurez” por su Gobierno.