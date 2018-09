Lula presentará recursos a la Corte Suprema y la ONU por su candidatura

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentará recursos ante la Corte Suprema y la ONU para que le garanticen la posibilidad de disputar las elecciones presidenciales de octubre, después de que la autoridad electoral le negara el pasado sábado su inscripción como candidato.

La estrategia del ex jefe de Estado fue anunciada por su candidato a vicepresidente, el ex ministro de Educación y ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, tras la visita que hizo este lunes al líder socialista a la celda en donde Lula purga desde abril una condena a doce años de prisión por corrupción.

Pese a que algunos integrantes del Partido de los Trabajadores (PT) esperaban que Lula anunciara su retirada de la disputa electoral y nombrase a Haddad como su sucesor como candidato presidencial, el ex gobernante insistió en su aspiración.

El Tribunal Superior Electoral decidió en la madrugada del sábado, por seis votos a uno, que Lula no podrá aspirar a la Presidencia por haber sido condenado en segunda instancia por corrupción. La legislación brasileña prohíbe que se postulen a cargos públicos los condenados en segunda instancia por un tribunal colegiado, como es el caso del ex presidente, una medida de combate a la corrupción que fue sancionada por el propio Lula en 2010.

El dirigente del Partido de los Trabajadores, que lidera todas las encuestas de intención de voto con un favoritismo de cerca del 40%, alega que fue condenado injustamente y que sufre una persecución política destinada a impedir que sea elegido para un tercer mandato.

Lula “va a hacer todo para garantizar que el pueblo pueda elegir libremente a su presidente”, afirmó Haddad tras el encuentro que tuvo con el ex presidente este lunes. De acuerdo con el candidato a vicepresidente y portavoz de Lula, tras las orientaciones de su líder, el PT va a “adoptar todas las medidas jurídicas necesarias para garantizar el registro de la candidatura” del ex presidente.