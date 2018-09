Un tremendo incendio destruyó el Museo Nacional de Río de Janeiro

Un enorme incendio se produjo en el Museo Nacional de Río de Janeiro, uno de los más antiguos de Brasil. Por el momento no fueron reportadas víctimas.

El siniestro se inició hacia las 19.30, hora local (22.30 GMT), por causas por el momento desconocidas, cuando ya había cerrado las puertas al público.

“Por ahora no hay informaciones de víctimas. Se propagó (el fuego) muy rápidamente. Ahí hay mucho material inflamable”, dijo a la AFP un portavoz de los Bomberos de Río de Janeiro.

Imágenes aéreas mostraban el majestuoso edificio, en la zona norte de Río de Janeiro, devorado por enormes llamas, sin que la acción de los bomberos desplegados en el lugar lograra sofocarlas.

Pese al rápido envío de veinte cuadrillas de bomberos, el fuego fue avanzando por los cientos de salas del Museo, destruyendo todo lo que se encontraba a su paso.

Tres horas y media después, los bomberos todavía no habían logrado contenerlo, indicó un fotógrafo de la AFP.

Fundado en 1818 y creado por el rey Juan VI, el Museo Nacional es uno de las más antiguos e importantes de Brasil y cuenta con más de 20 millones de valiosas piezas.

El portal el Museo señala que en su acerbo había una colección egipcia y otra de arte y artefactos grecorromanos, así como colecciones de paleontología que incluyen el esqueleto de un dinosaurio hallado en la región de Minas Gerais y el más antiguo fósil humano hallado en el actual Brasil, bautizado “Luzia”.

El ex director del Museo Nacional de Río de Janeiro, José Perez Pombal, que se encuentra en el lugar del suceso, envió a Efe un audio en el que afirmó que “no va a permanecer nada”.

“No va a quedar nada. Las llamas están altísimas y el fuego está por todos lados. El palacio se va a quemar todo y también las colecciones, las momias, todo”, dijo.

“Se acabó. No sé si la institución va a seguir existiendo después de eso”, remató.

El vicedirector de la institución, Luis Fernando Duarte, denunció que la “falta de apoyo y la falta de conciencia” del poder público llevó a esa “trágica situación”.

“Luchábamos hace años, en distintos Gobiernos, para lograr recursos para preservar adecuadamente todo lo que fue destruido hoy”, declaró Duarte a la televisión local.

El incendio “es una tragedia para la cultura”, aseguró a TV Globo el director de otro museo, el Museo Histórico Nacional, Paulo Knauss. Vinculada a la Universidad Federal de Rio de Janeiro (Ufrj), la institución había sufrido recortes en la financiación.