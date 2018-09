El Papa acusó de “perros salvajes” a grupos de la Iglesia que lo atacan

En la más dura y enconada respuesta de su pontificado contra la ofensiva de los personajes y grupos ultraderechistas que lo atacan dentro de la Iglesia, a partir del arzobispo Carlo María Viganó, que lo trató de mentiroso y le pidió la renuncia, el Papa Francisco dijo que “callar y rezar” es la única respuesta que sirve. “No sirve nada más, frente a quien provoca el escándalo y las divisiones, frente a los perros salvajes que buscan la guerra y no la paz”.

En su homilía de este lunes por la mañana en la misa cotidiana en la capilla de la Casa de Santa Marta, el hotel interno vaticano donde Jorge Bergoglio se aloja desde el primer día de su pontificado, el Papa argentino eligió el Evangelio de San Lucas, en el que se narra que regresado a Nazaret, Jesús es acogido “con sospecha”.

Francisco dijo cuál es la actitud a adoptar en las situaciones de la vida en las que “el padre de la mentira, el acusador, el Diablo, actúa para destruir la unidad de una familia, de un pueblo”.

Para contrastar “los pequeños malentendidos” o “los grandes ataques”, afirmó el Papa en sus reflexiones, “sirve el silencio”. El silencio como “el de Jesús en la sinagoga, donde todos esperaban ver con sus propios ojos las grandes obras de las que fue capaz de hacer en otras tierras”.

“Frente al Mesías no había personas”, dijo Francisco, sino “un grupo de perros salvajes que lo echaron fuera de la ciudad. No razonaban, gritaban. Jesús callaba. Lo llevaron a la cumbre del monte para tirarlo abajo”.

El Papa recordó que Jesús pasó en medio de los perros salvajes y con su silencio los venció, y se fue. No había llegado la hora. “Jesús usaba sólo la palabra de Dios, como cada vez que quiere vencer al Diablo”.

Bergoglio agregó que “con su silencio Jesús venció a los perros salvajes y al Diablo que había sembrado la mentira”. Francisco invitó a “reflexionar sobre el modo de actuar en la vida cotidiana cuando se crean situaciones incómodas”.

“La verdad es leve, la verdad es silenciosa, la verdad no es rumorosa”, remarcó el Pontífice. “Por eso con las personas que buscan sólo el escándalo, que buscan sólo la división, el único camino a recorrer es el silencio”. Dijo que muchas veces las discusiones en familia terminan con la destrucción de la misma familia y en esas discusiones “sé que el Diablo es el que destruye”.