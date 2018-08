Fuertes críticas al Papa por sus dichos sobre la homosexualidad

Las recientes expresiones del Papa Francisco sobre la homosexualidad, recomendando enviar al psiquiatra a los chicos, provocaron la reacción de las organizaciones que defienden derechos de las minorías. La ONG 100% Diversidad y Derechos expresó su repudio a las declaraciones de Bergoglio. Mientras que la Comunidad Homosexual Argentina habló de ignorancia y discriminación.

“Cuando eso (la homosexualidad) se manifiesta desde la infancia, hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría”, dijo Francisco en su viaje de regreso de Irlanda, cuando un periodista le preguntó sobre el tema. Fue horas después de que Carlo María Viganò, ex nuncio del Vaticano, diera a conocer una carta en la que asegura que el Pontífice conocía desde 2013 las acusaciones de abusos sexuales contra un cardenal.

De este tema, Francisco prefirió no hablar, pero sí opinó cuando le preguntaron sobre la homosexualidad. “Ignorar a su hijo o hija con tendencias homosexuales es un defecto de paternidad o de maternidad”, agregó.

Desde la ONG 100% Diversidad y Derechos dijeron en un comunicado que “el diagnóstico médico sobre la base de la orientación sexual está prohibido por la Ley de Salud Mental en Argentina y es contrario a los estándares internacionales establecidos por los organismos de Derechos Humanos, tanto de la Organización de Estados Americanos (OEA) como de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También es contrario al Código Civil argentino y a la Opinión Consultiva OC-24/17 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2017”.

La ONG agrega que “las palabras del Papa estigmatizan y exponen a la tortura psicológica a miles de personas que no se adecuan al modelo rígido y patriarcal de la doctrina católica imperante, especialmente a niños y adolescentes violentadas por sus propias familias. Ya no podemos celebrar, como lo hiciéramos en su momento, la renuncia a condenarnos por parte del Vaticano, dado que, al contrario de lo que hace parecer, sus dichos sí son condenatorios. La autorización al poder psiquiátrico para tratarnos de enfermos es un juicio en sí mismo”.

El presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) consideró ofensiva la recomendación de Francisco a los padres de niños homosexuales a que consulten con un especialista. “Es una declaración ignorante y discriminatoria”, dijo al portal minutouno.com. Y agregó: “Nos sorprenden sus declaraciones”.