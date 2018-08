Crece la popularidad de Lula

Después de casi cinco meses en prisión, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sigue escalando en las encuestas y permanece como figura excluyente en la campaña electoral del Partido de los Trabajadores (PT), que ha recurrido a la imagen del ex sindicalista para mantenerse a flote.

Desde la cárcel de Curitiba, Lula continúa manteniendo las riendas del partido y guía los pasos de su compañero de fórmula y posible sustituto en la carrera electoral, Fernando Haddad, quien le visita casi semanalmente en su también condición de abogado.

El ex ministro y ex alcalde de San Pablo se ha alzado como el portavoz del antiguo líder sindical y podría convertirse en el candidato del partido si finalmente la justicia impide a Lula disputar las elecciones del próximo 7 de octubre tras ser condenado en segunda instancia por corrupción.

Pero el ex presidente, al frente de las encuestas con cerca del 40 % de intención de voto, es consciente de que el PT y su pupilo necesitan de él si quieren continuar vivos en la batalla electoral y por eso su imagen y su nombre les acompaña en todo momento.

Antes de ser detenido, el pasado 7 de abril, Lula dejó grabado un mensaje que ha sido incluido en el primer vídeo de campaña del PT y en el que agradece a “todos los brasileños que siguen saliendo a las calles para defender sus pensiones, su educación y sus aumentos salariales”.