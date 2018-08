Donald Trump atacó al fiscal general

Donald Trump volvió a atacar este jueves, en plenas turbulencias por su posible implicación en un delito de financiación ilegal de campaña, al fiscal general, Jeff Sessions. El presidente de EE.UU. no perdona que Sessions se recusara en la investigación de la trama rusa, lo que dio lugar a que el fiscal especial Robert Mueller asumiese el proceso y lanzase un macroproceso que afecta a varias personas de su círculo. Entre ellas figura Michael Cohen, ex abogado de Trump, que ha incriminado al mandatario a Trump. Sessions replicó que no se dejará presionar.

El delito de financiación ilícita de la campaña confesado por Cohen se basa en el pago que el abogado hizo a dos mujeres, la ex actriz de cine porno Stormy Daniels y la ex modelo de Playboy Karen McDougal, en los meses previos a las elecciones con el fin de que no hablaran de unas supuestas relaciones sexuales mantenidas con el magnate entre 2006 y 2007. Cohen dice que lo hizo por orden de Trump y, como el objetivo era proteger la imagen del entonces candidato republicano, se considera una contribución ilegal de la campaña. Aunque el caso no tiene que ver con la trama rusa en sí, la injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales y la posible connivencia del entorno de Trump, el caso surge de la investigación de Mueller. Y eso ha crispado a Trump.

“Puse a un fiscal general que nunca tomó control del Departamento de Justicia, lo que parece una cosa increíble”, dijo Trump este jueves en una entrevista en Fox&Friends, uno de sus programas favoritos en la cadena conservadora Fox. “Tomó el trabajo y luego dijo: ‘Me voy a recusar a mí mismo’. ¿Qué clase de hombre hace esto?”, se preguntó el mandatario.