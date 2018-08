Lula llega a 39% de intención de voto y arrasaría en el balotaje

Las encuestas de opinión se suceden, confirman y amplían la ventaja que el encarcelado ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtendría si pudiera disputar las elecciones de octubre próximo en Brasil.

La última y la mayor, publicada este miércoles por Datafolha en base a 8.433 entrevistas, otorga al líder de la izquierda un 39% de intenciones de voto, frente a 30% en junio. En segundo lugar llegaría el diputado de ultraderecha Jair Bolsonaro con 19% (17% en junio). Ninguno de los otros once candidatos superaría la barrera del 10% en esos comicios, previstos para el 7 de octubre.

En una segunda vuelta (prevista para el 28 de octubre), Lula, de 72 años, derrotaría a Bolsonaro por veinte puntos de ventaja (52% a 32%) y por un margen aún mayor a cualquiera de sus otros eventuales adversarios.

El estudio de Datafolha fue realizado el 20 y el 21 de agosto, y presenta un margen de error de dos puntos porcentuales. El crecimiento de Lula ya fue registrado esta semana por otras dos encuestas (de los institutos MDA e Ibope, con 2.002 entrevistados), que atribuían al ex mandatario (2003-2010) un 37% de intenciones de voto.

Pero el cofundador del Partido de los Trabajadores (PT), que desde abril purga una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción, verá con toda probabilidad su candidatura invalidada, en aplicación de la Ley de Ficha Limpia que determina que ningún condenado en segunda instancia pueda presentarse a una elección.