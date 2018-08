Los opositores venezolanos denuncian “torturas” y piden un corredor humanitario

Opositores venezolanos denunciaron la “represión” y las “torturas” del “régimen” del presidente de ese país, Nicolás Maduro, además de reclamar un “corredor humanitario” para la entrada de medicamentos y material sanitario en el país por medio de una campaña que lleva recogidas más de 96.000 firmas en internet.

“El objetivo principal es que los organismos internacionales intercedan, en especial la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocah) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, según argumentó Javier Villamor, representante de la plataforma internacional CitizenGo.

Esta asociación de tendencia conservadora organizó un encuentro público en Madrid sobre la situación en el país suramericano con el título “Venezuela se muere”.

La petición, dirigida al secretario general adjunto de la Ocah, Mark Lowcock, y al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pretende “forzar” al Gobierno venezolano a aceptar la creación de ese corredor.

En el documento, que será entregado cuando alcance los 100.000 apoyos, denuncia una “total escasez de medicinas y material sanitario en los hospitales” y asegura que la dificultad de acceso a tratamientos para el cáncer o el sida condena a la población de Venezuela “a una muerte lenta y dolorosa”.

Araminta González, “torturada”, según su testimonio, por participar en las protestas contra el gobierno de Maduro, denunció que las cárceles del país “no tienen médicos suficientes” y muchos de los enfermos son encaminados a hospitales cuando “no hay casi nada más que hacer”.

Carlos Moreno, periodista, denunció que los venezolanos viven en un “régimen que no representa un gobierno democrático, representa una dictadura”, a la vez que recordó a su hermano, Paúl Moreno, un Casco Verde (grupo de socorro) “asesinado” en una manifestación de mayo de 2017.

La abogada y activista de derechos humanos Patricia Carrera y la periodista Carleth Morales coincidieron en denunciar la “represión” durante varias protestas por los testimonios que recabaron.

“La mayoría de las víctimas mortales de las protestas de 2017 eran estudiantes”, destacó Morales. “Yo soy la voz de los que no pueden estar aquí”, apostilló.

La periodista es autora de la investigación convertida en libro “26 crímenes y una crónica. ¿Quién mató a la resistencia en Venezuela?”, para “dejar testimonio de las cosas que nos suceden”.

Por su parte, Carrera afirmó que el país está en situación de “guerra civil desvelada”, algo que facilita la “violación de la dignidad humana”.

“En Venezuela, sin dudas, se violan los derechos humanos y la gente está muriendo por la falta de medicamentos. Lo más importante no es el Estado, es el ser humano”, argumentó Carrera.