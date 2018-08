Al menos cuatro muertos en un tiroteo en una zona residencial de Canadá

La policía de Fredericton, una ciudad universitaria de 56.000 habitantes en el estado canadiense de New Brunswick, confirmó mediante su cuenta de Twitter este viernes a la mañana que se habían producido "al menos 4 muertos" por un tiroteo. En la misma red social también confirmaron que el autor de los disparos ya había sido detenido, y que la situación estaba "controlada".

"Podemos confirmar que hemos detenido a un sospechoso del tiroteo. La policía todavía sigue en la zona de Brookside, ya que la investigación continúa en marcha. Por favor evite la zona, y siga esta cuenta para enterarse de los hechos", fue el mensaje que escribieron en Twitter. También confirmaron que 2 de los 4 fallecidos son policías.

Todavía no hay noticias respecto a la identidad del atacante. El tiroteo fue reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI), pero la policía afirmó que no tenía pruebas que apoyaran esa reivindicación.

Los agentes "siguen en la escena" donde ocurrió el episodio, en la calle Brookside Drive. La radio canadiense CBC señaló que el tiroteo tuvo lugar en una zona residencial de la ciudad y que bomberos y paramédicos se encuentran en la escena del incidente. La policía recomendó a todos mantenerse en sus casas, y en caso de querer reportar algo, llamar directamente al 911.

Una residente de la zona en la que se produjo el tiroteo, en el centro de Fredericton, a unos 1.300 kilómetros al este de Toronto, declaró a CBC que oyó los primeros disparos alrededor de las 8 de la mañana hora local.

Testigos del tiroteo declararon que el incidente se produjo en un complejo de viviendas, y que al parecer una persona disparó desde una ventana con un rifle. Los mismos testigos señalaron que habían visto a dos agentes de policía abatidos, y que un tercer cuerpo parecía ser el de un civil.

En declaraciones a la agencia AFP, David MacCoubrey relató que se despertó debido al sonido de disparos, poco después de las 7.05 de la mañana. "Parecía que estaban disparando a 10 metros de mi cama", afirmó. Entre las 7 y las 8.30, dijo haber contado 17 disparos, los cuales parecían provenir del interior del complejo de viviendas donde vive.