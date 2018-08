Advierten que mantendrán la resistencia contra Ortega

Pese a que el régimen nicaragüense se encargó de hacer creer que la situación en el país está cada vez más calma, los estudiantes aseguraron que continuarán las movilizaciones contra Daniel Ortega, a quien le exigen la salida del poder.

Según el dirigente estudiantil Lesther Alemán, de 20 años, el presidente sandinista no tiene más alternativa que aceptar el adelanto de las elecciones, como lo piden sus adversarios, “porque si no, sería ingobernable”.

La represión a las protestas ha dejado 317 muertos, cientos de heridos, desaparecidos y detenidos, mientras miles huyen del país por la violencia de las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares.

“La resistencia en la calle va a continuar, no porque yo venga y lo convoque. Es porque la gente tiene ese sentimiento de continuar en las calles”, declaró Alemán a la agencia AFP en una “casa de seguridad” donde vive en la clandestinidad junto con otros estudiantes.

Su manifestación contrasta con la imagen de normalidad y calma que Ortega ha transmitido en sus últimas manifestaciones públicas, incluidas entrevistas con medios internacionales.

“Hasta hace 15 días el país estaba paralizado, pero se ha venido recuperando”, declaró en una entrevista con CNN el 30 de julio. “Hay una tendencia a que el país se estabilice en el campo económico y comercial”, agregó.

Pero Alemán asegura que ese cuadro es irreal.

“El éxodo masivo hacia Costa Rica y Honduras no es normal; el miedo que respira la gente en las calles al ver a los paramilitares no es normal (…) El discurso de Ortega es una mentira”, sostuvo.

Alemán está convencido de que la lucha continuará por tres carriles: la resistencia en las calles de Nicaragua, la presión internacional de organizaciones y países, y el diálogo gobierno-oposición “para alcanzar una salida pacífica”.

El diálogo del régimen de Ortega con la Alianza Civil por la Democracia y la Justicia, de la sociedad civil, catapultó a Lesther Alemán como una de las figuras más reconocidas de las protestas iniciadas el 18 de abril para exigir la salida de Ortega del poder.

A juicio del líder estudiantil, la salida de Ortega es la única solución para la crisis que vive Nicaragua. El primer acuerdo del diálogo entre el gobierno y la oposición debe ser el adelanto de las elecciones de 2021 a 2019 para asegurar su salida anticipada.