Detuvieron a dos operadores de dron

El fiscal venezolano, Tarek William Saab, informó este lunes que fueron detenidos en flagrancia dos operadores de uno de los drones que explotó el sábado en la avenida Bolívar en Caracas, durante un desfile militar, como parte de un supuesto ataque contra Nicolás Maduro.

“Esto es como una película en cámara lenta. Se identificaron los lugares desde donde operaron los drones, fueron detenidos en flagrancia dos personas que operaban uno de los drones desde un vehículo, específicamente el dron que se estrelló en el edificio Don Eduardo. Hay testigos que vieron despegar el dispositivo y los identificaron al igual que todos los autores materiales del hecho y sus colaboradores. Se estableció el sitio en que los autores se alojaron en días previos al hecho, se identificaron a los explosivistas y se han establecido las primeras conexiones internacionales. Se presume que están vinculados con otra investigación de un ataque terrorista ocurrido hace un año”, dijo el funcionario designado por la Asamblea Nacional Constituyente, afín a Maduro.

Desde el gobierno se ha conectado el hecho con las actividades del ex policía rebelde Oscar Pérez, que fue asesinado en enero junto con seis de sus colaboradores en una violenta operación del gobierno que contó con lanzagranadas y tanques de guerra. En julio del año pasado, Pérez se convirtió en enemigo de Maduro cuando sobrevoló con un helicóptero las inmediaciones de la sede del Supremo, en Caracas, con una pancarta que decía “Libertad” y, según la versión del gobierno, lanzó dos granadas que no explotaron. Desde el sector oficial también se ha señalado a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos de estar involucrados en el hecho.

El fiscal no dio mayores detalles del incidente, por reservas de la investigación, pero aseguró que el hecho es parte una cadena de acciones violentas que ha vivido el país desde que llegó el chavismo al gobierno en 1999. En cinco años en el poder, Maduro ya ha denunciado 20 supuestos intentos de asesinarlo.