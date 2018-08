Maduro denunció un atentado para asesinarlo y apuntó contra Santos

Luego de un confuso incidente durante un acto militar en Caracas que encabezaba Nicolás Maduro, el gobierno chavista denunció ayer un frustrado atentado con drones cargados de explosivos contra el presidente, que resultó ileso, y culpó al gobierno colombiano de Juan Manuel Santos de estar detrás del complot para asesinarlo. Hubo siete heridos entre los efectivos de la Guardia Nacional.

El ministro de Información venezolano, Jorge Rodríguez, explicó que la detonación de los drones se produjo a las 17.41 (hora local) en las cercanías del estrado donde se encontraban Maduro; la primera dama, Cilia Flores, y otros funcionarios políticos y militares, durante un acto y desfile por el 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Explotó frente a mi un artefacto volador. Mi primera reacción fue de observación, porque tengo confianza plena en la lealtad de las fuerzas armadas. A mi me protege Dios. Estoy vivo y victorioso. Luego hubo una segunda explosión por detrás. Todo esto generó confusión. En ese momento se activó todo el proceso de seguridad para asegurar mi resguardo y la retirada”, relató el presidente.

“Fueron capturados los autores del atentado. La investigación está avanzada. Han intentado asesinarme. Todo apunta a la ultraderecha venezolana y a la colombiana. No tengo duda de que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado", acusó Maduro. Bogotá respondió que la acusación "no tiene base”.

Además, el presidente venezolano dijo que gracias a la investigación fueron capturados los “sicarios” que intentaron matarlo.

Sin embargo, bomberos que estaban en la escena del incidente difirieron respecto de la versión que dio el gobierno chavista, según reportó la agencia, dijeron que los estruendos se debieron a la explosión de un tanque de gas en un departamento.