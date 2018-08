Informe de la ONU revela que Corea del Norte continúa fabricando misiles

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, pidió este sábado a la comunidad internacional “mantener la presión diplomática y económica” sobre Corea del Norte mientras no abandone sus armas nucleares. La noticia llega después de informaciones que señalan que Pyongyang habría excedido los límites de las importaciones de petróleo y crudo a través de transferencias “ilícitas” de barco a barco en el mar de productos de petróleo refinado, informaron la CNN y otros medios citando copias de un informe confidencial de la ONU elaborado por expertos independientes.

Según el informe de los expertos de Naciones Unidas, “Corea del Norte no detuvo sus programas nuclear y balístico y siguió desafiando las resoluciones del Consejo de Seguridad con un alza masiva de los intercambios ilícitos de productos petroleros en el mar’’.

Ello coincide con otra información publicada esta semana por el diario The Washington Post, citando a agencias de inteligencia estadounidenses, que aseguran que Pyongyang ha continuado su programa nuclear y de desarrollo de misiles en la misma instalación en la que se fabrican los misiles balísticos.

Pompeo, que habló durante un foro de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean) en Singapur, insistió en la necesidad de conservar esa presión “para lograr una desnuclearización definitiva y totalmente verificada a la que Corea del Norte se comprometió’’. En una rueda de prensa, Pompeo añadió que había instado a los miembros de la Asean a “aplicar estrictamente todas las sanciones, incluido el cese total de suministros ilegales de petróleo entre barcos’’ a favor de Corea del Norte. El año 2017 estuvo marcado por una escalada de tensiones sin precedentes provocada por los ensayos de misiles balísticos y un ensayo nuclear del régimen de Pyongyang, así como por sanciones internacionales cada vez más estrictas en represalia.