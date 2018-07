Narcotráfico: matan a un periodista mexicano en Playa del Carmen

Un periodista mexicano murió ayer tras recibir varios disparos de arma de fuego en el balneario turístico Playa del Carmen, dijeron las autoridades, en medio de una creciente ola de violencia que atraviesa uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión.

Rubén Pat, fundador del portal de noticias Playa News, fue atacado por personas armadas cuando salía de un bar ubicado en Quintana Roo, en el pasado uno de los estados mexicanos más seguros, con sus hoteles y complejos turísticos llenos de visitantes.

“Cubría la nota roja (policial). Desde hace seis meses había recibido amenazas. Tanto a él como a mí nos llamaron por teléfono para decirnos que ya le bajáramos (de tono) porque si no, nos iba a cargar la chingada (ir mal)”, dijo un colega de Pat, que prefirió el anonimato por temor a represalias.

“Tocamos muchas puertas para protegernos pero no funcionó. Yo ahora temo por mi vida”, agregó. La fiscalía de Quintana Roo dijo en un comunicado que inició las investigaciones para esclarecer el hecho y condenó “los lamentables hechos en los que el ejercicio periodístico se ve afectado a través de la intimidación por ataques de violencia”.

A fines de junio, otro colaborador de ese portal de noticias murió tras ser acribillado cuando salía de un bar en la misma zona. El Comité de Protección de Periodistas con sede en Nueva York (CPJ, por sus siglas en inglés) dijo que Pat denunció en junio de 2017 haber sido golpeado, detenido durante una noche y amenazado por la policía de Playa del Carmen debido a su trabajo de periodista. Dijo al CPJ en ese momento que los agentes le advirtieron que “deje de publicar artículos sobre cierto jefe de policía local y que si no, sabía lo que me pasaría”. Pat dijo que la policía estaba furiosa porque había publicado un artículo sobre supuestos narcocarteles que acusaban al jefe de complicidad con una pandilla criminal, informó CPJ.