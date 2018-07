Un ataque a tiros provocó dos muertos y 13 heridos en Toronto

La avenida Danforth, en pleno barrio griego de Toronto, fue escenario del horror el domingo por la noche. Un individuo que caminaba por esa arteria comenzó a disparar con una pistola. Mató a dos personas e hirió a otras 13. Mark Saunders, jefe de la policía de Toronto, informó horas después en rueda de prensa que el atacante pereció tras un intercambio de disparos con las fuerzas del orden.

Sin embargo, no precisó si murió alcanzado por las balas de la policía o si se quitó la vida. Las autoridades señalaron que el individuo tenía 29 años de edad y era originario de Toronto, pero no dieron más detalles. En el tiroteo fallecieron una joven y una niña, de 18 y 10 años respectivamente. Sus nombres no se han hecho públicos; tampoco los de las personas que tuvieron que ser atendidas en diversos hospitales.

Aún se desconocen los motivos del ataque. La unidad de homicidios de la policía de Toronto está a cargo de las pesquisas, en las que se tendrán en cuenta todas las líneas de investigación. “Invito a la ciudadanía a no sacar conclusiones con rapidez, ya que la policía está trabajando y no ha concluido aún con la investigación”, afirmó el alcalde, John Tory, en conferencia de prensa. También pidió a los vecinos que compartan cualquier dato de interés.

Disparos al azar

Según la información recopilada por medios locales, y confirmada por la policía, el agresor caminaba por la avenida Danforth cuando comenzó a disparar, aparentemente al azar, sobre los clientes de bares y restaurantes, muy frecuentados esa noche. Carrie Lahey, que cenaba con un amigo en el restaurante 7Numbers, declaró a CBC News: “Estábamos sentados en la terraza y escuchamos balazos. Corrimos al interior. El individuo entró al restaurante y disparó a una mujer que estaba frente a mí”. Las imágenes que circulan muestran al atacante ataviado con una gorra y ropa de color negro. Tras una llamada de emergencia, la policía llegó al lugar de los hechos y lo encontró en la esquina de una calle cercana. Comenzó enseguida un tiroteo, pero el agresor huyó. Fue localizado sin vida más adelante.

Desde hace algunos meses, Toronto ha sido escenario de un elevado número de sucesos con armas de fuego. En lo que va de año, se han reportado 220 tiroteos, con un saldo de 27 muertos.