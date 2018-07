Resta rescatar a cuatro niños y al entrenador atrapados en una cueva

Este lunes se realizó el salvataje con éxito de cuatro niños antes de que la operación se suspendiera por el día, luego de que otros cuatro menores fueran evacuados el domingo y a la espera de otros cuatro miembros del equipo de fútbol infantil Mu Pa y su entrenador, que siguen bajo tierra.

Cuatro niños futbolistas miembros del grupo que quedó atrapado en una cueva en Tailandia fueron evacuados este lunes por el equipo de recate, luego de que ayer salvaran a otros cuatro, y aún quedan cuatro menores y su entrenador en el interior del complejo Tham Luang.

La noticia fue confirmada, citando a un miembro de la marina real de Tailandia que participa de las operaciones, y luego de que un testigo presenciara cómo los rescatistas llevaban a una persona desde la cueva a una de las ambulancias que esperan en el exterior.

De acuerdo al periódico local Bangkok Post, el menor fue llevado en helicóptero al cercano hospital de Chiang Rai, donde ya fueron atendidos sus compañeros evacuados el domingo.

Tiempo después se reportó que otros dos niños fueron también rescatados, y fueron llevados también al hospital.

La noticia del octavo rescatado llegó cerca de las 7:00 pm (hora local), según testigos citados por la agencia Reuters.

Tiempo después el número final de cuatro rescatados este lunes, que se suman a los cuatro del domingo, fue confirmado por el cuerpo de buzos tácticos de la marina de Tailandia (Thai Navy Seal) en su cuenta de Facebook. "Dos días, ocho jabalíes", dice el comunicado, en referencia al nombre del equipo de fútbol infantil Mu Pa (Jabalíes salvajes) al que pertenecen.

La cadena CNN reportó además que tras la evacuación de este contingente de cuatro niños las operaciones fueron suspendidas por el día, debido al agotamiento de los rescatistas y la caída de la noche.

En total, 12 jóvenes miembros del Mu Pa, de entre 11 y 16 años de edad, y su entrenador de 25 años quedaron atrapados inicialmente en la cueva, hace casi tres semanas. Quedarían aún cuatro bajo tierra, junto a su entrenador.

Horas antes de los primeros salvatajes de este lunes, el director de la misión de rescate, Narongsak Osottanakorn, había informado en conferencia de prensa que las operaciones para rescatar al segundo contingente comenzarían a las 11:00 am (4:00 GMT) y que "se esperaban buenas noticias".

Tras el rescate el domingo de los primeros cuatro futbolistas, Tailandia entera espera un final feliz para estos niños y su entrenador de 25 años atrapados en la cueva de Thuam Luang, en el norte del país, desde el 23 de junio, un accidente que atrajo a esta zona del mundo a cientos de periodistas de medios extranjeros.

La lluvia monzónica que amenaza con más inundaciones en esta compleja red subterránea, de unos diez kilómetros de largo, es el principal desafío para los socorristas, que temen nuevas precipitaciones antes de que logren sacar a todo el grupo. De hecho, según periodistas presentes en el lugar, este jueves ya comenzó una intensa lluvia.

No obstante, las condiciones en la cueva son iguales a las del domingo y la lluvia no modificó los niveles de agua en la cueva, afirmaron las autoridades.

El equipo de fútbol pasó nueve días en las profundidades de la cueva antes de que dos buzos británicos los encontraran la semana pasada. Demacrados pero vivos, los menores estaban encaramados en una roca, a más de cuatro kilómetros de la entrada de la cueva.