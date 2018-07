Corte de apelaciones ordenó la liberación de Lula y un juez lo rechazó

El juez encargado de la situación judicial de Luiz Inacio Lula da Silva, João Gebran Neto, no autorizó ayer la salida en libertad del ex mandatario brasileño, concedida previamente por otro juez que publicó la orden del magistrado.

“Determino que la autoridad coactora y la Policía Federal de Paraná (PF) se abstengan de practicar cualquier acto que modifique la decisión colegiada de la Octava Sala”, comunicó Gebran Neto, que se refería así a la decisión de la sala del Tribunal Regional Cuarto (TRF-4), que condenó al presidente.

Más temprano, el juez Rogério Favreto, quien cumplía guardia en el TRF-4, había aceptado sorpresivamente un pedido de “habeas corpus” presentado el viernes por diputados del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, lo que le otorgaba una libertad inmediata al ex mandatario.

Sin embargo, la PF no liberó a Lula, acatando un despacho del juez Sergio Moro, encargado de la megacausa “Lava Jato”, quien consideró que Favreto era incompetente para tomar esa decisión y que pedía esperar la decisión de Gebran Neto, que finalmente fue negativa.

“Con todo el respeto, es autoridad absolutamente incompetente para sobreponerse a la decisión del Colegio de la 8ª Clase del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región y del Plenario del Supremo Tribunal Federal”, dijo Moro sobre Favreto, quien por la tarde volvió a pedir la liberación del expresidente pero que tampoco tuvo efecto.

Moro, quien se encarga de los juicios de primera instancia de los acusados en la trama del “Lava Jato”, condenó a Lula a nueve años de prisión en julio del año pasado. A inicios de 2018, el TRF-4 ratificó la condena y la aumentó a 12 años. Desde el 7 de abril, el líder del PT y favorito a las elecciones presidenciales de octubre, se encuentra en la cárcel.